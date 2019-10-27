Папа Франциск призвал слышать голос бедных

ВАТИКАН, 27 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в ходе воскресной мессы в соборе святого Петра в Ватикане по случаю окончания Синода епископов Римско-католической церкви по проблемам Амазонии призвал всегда слышать голос бедных.

"На этом Синоде мы имели милость услышать голоса бедных и задуматься над бренностью их жизней, которым угрожает модель хищнического развития… Сколько раз, в том числе и в Церкви, голоса бедных не слушали, в лучшем случае высмеивали или заставляли их молчать, потому что они неудобны. Помолимся, чтобы попросить милости слышать крик бедных, это крик надежды Церкви", - заявил понтифик в своей проповеди.

В ходе богослужения папа Римский дал весьма жесткую оценку тому, что происходит в Панамазонском регионе, объединяющем девять государств Южной Америки, а также в ряде других регионов мира в отношении коренных народов и среды их обитания.

"Ошибок прошлого оказалось недостаточно, чтобы прекратить грабить других и наносить раны нашим братьям и нашей сестре-земле. Мы увидели это на изуродованном лице Амазонии", - подчеркнул он.

Обращаясь в полдень (14.00 мск) с традиционной проповедью к верующим, собравшимся в воскресенье на площади Святого Петра, папа Франциск вновь вернулся к проблеме бедных. "Крик бедных вместе с криком земли пришел к нам из Амазонии. После этих трех недель мы не можем делать вид, будто не слышали его", - сказал он.

Специальная ассамблея Синода по проблемам Амазонии, в работе которой принимали участие 185 епископов, проходила в Ватикане с 6 октября. Ее тема была сформулирована как "Амазония: новые пути для Церкви и для целостной экологии". Участники ассамблеи сосредоточили свое внимание на церковных и пастырских проблемах региона, уделяя при этом особое внимание положению коренных народов, представители которых также прибыли в Ватикан.

В субботу вечером синодальные отцы посредством постатейного голосования приняли объемный заключительный документ ассамблеи, состоящий из 120 статей. Все они были одобрены абсолютным большинством голосов.

Обращаясь к участникам ассамблеи с импровизированным заключительным словом, папа Франциск напомнил, что решения Синода имеют рекомендательный характер, и выразил намерение до конца текущего года в отдельном документе сформулировать собственное отношение к суждениям, прозвучавшим на Синоде. По словам понтифика, решения ассамблеи имеют четыре измерения: экологическое, социальное, пастырское и культурное.

Внимание наблюдателей привлекло положение заключительного документа Синода, касающееся возможности введения особого режима рукоположения духовенства в Амазонии. Речь идет о том, что достойные и благочестивые диаконы, имеющие семью, могут стать священниками, несмотря на институт целибата (безбрачия католических священников). Это предложение связано с тем, что одной из наиболее серьезных проблем церкви в Амазонии является острая нехватка духовенства.