Российский посол в США назвал главную опасность ситуации вокруг ДРСМД

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что самый опасный момент с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - возможность появления такого рода ракет на территории Европы, ситуация потребует от России дополнительных действий.

"Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), мы всегда говорили, что он касается безопасности, в первую очередь, союзников США и самих США", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Самый опасный момент в отношении ракет средней и меньшей дальности - это появление такого класса ракет на территории европейских государств... Мы, по сути дела, можем вернутся к ситуации до заключения этого известного договора конца 80-х годов и тогда это будет абсолютно новая региональная и стратегическая ситуация, которая потребует от нас дополнительных действий", - отметил посол.