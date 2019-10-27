Российский посол в США назвал главную опасность ситуации вокруг ДРСМД

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что самый опасный момент с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - возможность появления такого рода ракет на территории Европы, ситуация потребует от России дополнительных действий.
"Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), мы всегда говорили, что он касается безопасности, в первую очередь, союзников США и самих США", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Самый опасный момент в отношении ракет средней и меньшей дальности - это появление такого класса ракет на территории европейских государств... Мы, по сути дела, можем вернутся к ситуации до заключения этого известного договора конца 80-х годов и тогда это будет абсолютно новая региональная и стратегическая ситуация, которая потребует от нас дополнительных действий", - отметил посол.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
30 января 2018, 13:40РИА НовостиАнатолий Антонов назвал санкции США палкой о двух концах