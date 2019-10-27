Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T00:15Z
https://ria.ru/20191027/1560280102.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152483/75/1524837519_0:129:3155:1904_1036x0_80_0_0_189c14ccbfcc60abdeb00d1271c88fea.jpg
РИА Новости

Российский посол в США назвал главную опасность ситуации вокруг ДРСМД

23:52 27.10.2019 (обновлено: 00:15 28.10.2019)
208
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Анатолий Антонов
 Анатолий Антонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что самый опасный момент с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - возможность появления такого рода ракет на территории Европы, ситуация потребует от России дополнительных действий.
"Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), мы всегда говорили, что он касается безопасности, в первую очередь, союзников США и самих США", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Самый опасный момент в отношении ракет средней и меньшей дальности - это появление такого класса ракет на территории европейских государств... Мы, по сути дела, можем вернутся к ситуации до заключения этого известного договора конца 80-х годов и тогда это будет абсолютно новая региональная и стратегическая ситуация, которая потребует от нас дополнительных действий", - отметил посол.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Флаги. Архивное фото
30 января 2018, 13:40РИА Новости
Анатолий Антонов назвал санкции США палкой о двух концах
520100
Обсудить 0
Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДАнатолий АнтоновРоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий с противотанковой ракетной системой
Аналитик из США предложил захватить Калининград при конфликте НАТО и России
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Листы с денежными купюрами
ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Участок разведения сил в Донбассе
МВД Украины заявило о вывозе добровольцами оружия из Золотого-4 в Донбассе
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)
Минобороны РФ: очередная "смерть" лидера ИГ* не влияет на ситуацию в Сирии
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны прокомментировало детали операции США по убийству лидера ИГ*
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Лидер "Азова" пригрозил Зеленскому ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Пассажирский самолет в небе
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
00:48В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
00:45ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
00:44Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
00:42Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана
00:40Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
00:39Посол в США объяснил, почему против Бутиной были приняты столь жесткие меры
00:34В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю
00:31Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
00:31В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
00:30"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
00:30"Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
00:23Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
00:23В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
00:21В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
00:17Посол в США прокомментировал российско-американские отношения
00:14Военные Скандинавии выполнят наблюдательный полет над Россией
00:11Посол в США рассказал, какое предвыборное обещание не выполнил Трамп
23:52Российский посол в США назвал главную опасность ситуации вокруг ДРСМД
23:35В Латвии более пяти тысяч домохозяйств остались без света из-за бури
Лента новостейМолния