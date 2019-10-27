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РИА Новости

В Латвии более пяти тысяч домохозяйств остались без света из-за бури

23:35 27.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонтажник проводит ремонт на линии электропередач
Монтажник проводит ремонт на линии электропередач
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монтажник проводит ремонт на линии электропередач. Архивное фото
РИГА, 27 окт – РИА Новости. Более пяти тысяч домохозяйств в Латвии остались без электричества из-за бури, сообщил РИА Новости представитель компании Latvenergo.
"2,4 тысячи домохозяйств остались без электричества в Сигулде, в Риге проблемы с электричеством возникли у 2,8 тысячи домохозяйств", - сообщил представитель компании.
Проблемы с подачей электричества возникли из-за обрыва электролиний. Ремонтные бригады работают над устранением последствий.
Скорость ветра в воскресенье усилилась по всей территории Латвии. В Риге скорость ветра достигала 23 километров в час, а в Ирбенском проливе порывами до 31 километра в час.
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