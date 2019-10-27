В Латвии более пяти тысяч домохозяйств остались без света из-за бури

РИГА, 27 окт – РИА Новости. Более пяти тысяч домохозяйств в Латвии остались без электричества из-за бури, сообщил РИА Новости представитель компании Latvenergo.

"2,4 тысячи домохозяйств остались без электричества в Сигулде, в Риге проблемы с электричеством возникли у 2,8 тысячи домохозяйств", - сообщил представитель компании.

Проблемы с подачей электричества возникли из-за обрыва электролиний. Ремонтные бригады работают над устранением последствий.