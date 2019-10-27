Израиль будет ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Израиль будет рассматривать просьбы граждан РФ о предоставлении политического убежища по ускоренной процедуре, говорится в заявлении Управления по делам регистрации населения и иммиграции.

"В последние годы мы наблюдаем такой феномен как "туризм беженцев". Тысячи человек из разных стран приезжают в Израиль и сразу по приезду просят убежища с целью получить законное право на работу,… пока рассматривается их запрос. Этот феномен создал большую нагрузку на систему в целом и на отделение, занимающееся рассмотрением вопросов предоставления убежища в частности, что приводит к удлинению процесса рассмотрения таких просьб", - говорится в заявлении.

В связи с этим было принято решение рассматривать такие просьбы по ускоренной процедуре также для граждан России.

Ранее высокопоставленный источник в дипломатических кругах сообщил, что россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль , на границе которого только за первое полугодие "развернули" три тысячи человек.

Изменение отношения к гражданам РФ местные чиновники объясняют тем, что те стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка. Такой контингент въезжает, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляет запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.

Российские дипломаты предлагали израильским властям сократить сроки рассмотрения просьб об убежище, как уже сделано в отношении граждан Украины и Грузии, и ждут более четких правил и процедур недопуска в страну.