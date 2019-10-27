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РИА Новости

Израиль будет ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

23:11 27.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Израиля
Флаг Израиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Израиль будет рассматривать просьбы граждан РФ о предоставлении политического убежища по ускоренной процедуре, говорится в заявлении Управления по делам регистрации населения и иммиграции.
"В последние годы мы наблюдаем такой феномен как "туризм беженцев". Тысячи человек из разных стран приезжают в Израиль и сразу по приезду просят убежища с целью получить законное право на работу,… пока рассматривается их запрос. Этот феномен создал большую нагрузку на систему в целом и на отделение, занимающееся рассмотрением вопросов предоставления убежища в частности, что приводит к удлинению процесса рассмотрения таких просьб", - говорится в заявлении.
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19 декабря 2018, 19:35РИА Новости
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В связи с этим было принято решение рассматривать такие просьбы по ускоренной процедуре также для граждан России.
Ранее высокопоставленный источник в дипломатических кругах сообщил, что россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль , на границе которого только за первое полугодие "развернули" три тысячи человек.
Изменение отношения к гражданам РФ местные чиновники объясняют тем, что те стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка. Такой контингент въезжает, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляет запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.
Российские дипломаты предлагали израильским властям сократить сроки рассмотрения просьб об убежище, как уже сделано в отношении граждан Украины и Грузии, и ждут более четких правил и процедур недопуска в страну.
Лагерь беженцев Мориа в Греции
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Стороны, как сообщалось ранее, также договариваются о том, чтобы увеличить число русскоговорящих сотрудников погранично-паспортного контроля в международных аэропортах, улучшить там условия ожидания "интервью", если в нем возникает необходимость, наладить оперативные контакты с консульскими работниками.
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РоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
А как насчет ускоренной выдачи преступников?
27 октября, 23:25
Владимир Ф. Быченков
810008
Вы неверно поняли, ускоренно будут возвращать в Россию незаконных Гастарба́йтеров.
27 октября, 23:54
ייי י
1500010
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