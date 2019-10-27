МИД Германии прокомментировал ликвидацию главаря ИГ*

Ранее в воскресенье Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ* аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации террориста.