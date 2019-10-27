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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Германии прокомментировал ликвидацию главаря ИГ*

22:56 27.10.2019 (обновлено: 22:57 27.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии назвало ликвидацию главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади важным шагом вперед в борьбе с организацией, отметив необходимость "полными силами" продолжать борьбу.
Ранее в воскресенье Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ* аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации террориста.
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
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"Важный шаг в борьбе против ИГ*, которая должна далее продолжаться полными силами. Наши мысли сегодня также с бесчисленными невинными жертвами терроризма со стороны Багдади", - написало министерство в своем аккаунте в Twitter.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииМИД ГерманииГерманияСирияВ мире
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