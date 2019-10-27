Эксперт рассказал об отсутствии политического баланса в Германии

БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Предварительные результаты выборов в немецкой Тюрингии, на которых лидируют "Левые", а второе место занимает правая "Альтернатива для Германии", показывают отсутствие политического баланса в стране, считает немецкий политолог Александр Рар.

Согласно предварительным данным голосования исследовательского института Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen, проведенного для телеканала ZDF, партия "Левые" лидирует с 30%, правая "Альтернатива для Германии" получает 23% и, по предварительным результатам, занимает второе место, едва опережая Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель с 22% голосов. Социал-демократы получают 8%, Зеленые и Свободные демократы - по 5,5%. Таким образом, ХДС по сравнению с выборами 2014 года, предварительно, теряет 11,5%, "Левые" добирают почти 2%, АдГ получает почти на 10% больше голосов, СДПГ теряет 4,4%, Зеленые показывают почти тот же результат.

"Подтверждается тенденция, что восточные немцы голосуют совершенно по-другому, чем западные немцы. Здесь очевидный раскол в Германии между старой западной и восточной. Действительно, в бывшей ГДР то "Левые", то Альтернатива для Германии получают очень много голосов и фактически имеют статус народных партий. В старой Германии фактически народные партии тоже теряют, но не настолько. Германии придется жить с несуществующим балансом внутри своего населения", - прокомментировал Рар РИА Новости предварительные итоги.

По его словам, в Тюрингии "фактически невозможно создать дееспособное правительство". "Поэтому я думаю, что на какое-то время они пойдут на какие-то компромиссы, но единственный вариант, который там может сегодня существовать - это, по политической логике сегодняшних вещей, четырехпартийная коалиция, в которую входят и Левые, и Зеленые, и Социал-демократы и Свободные демократы. Такой коалиции из четырех партий в Германии никогда не было", - добавил он.

По его словам, все это показывает, что "Германия в политическом плане меняется", как это происходит в других странах Европы.

"Политический ландшафт меняется, впереди много баталий - истеблишментские старые партии будут бороться за контроль над политикой, за свою мейнстримовскую линию, но люди все больше выбирают либо левую крайнюю партию, либо правую крайнюю. Это говорит о том, что в Германии растет недовольство политикой (канцлера - ред.) Меркель, политиками, которые образуют этот самый истеблишмент, но это не специфика Германии, а характерно для всей Европы сегодня", - добавил он.

Рар отметил, что Зеленые никогда не пользовались поддержкой на востоке, так как там превалирует социальная тематика в силу экономической отсталости от западных земель. Там также силен протестный электорат против федеральной политики.

"Восток Германии просто абсолютно не поддерживает и даже отвергает политику на федеральном уровне. Меркель давно потеряла на востоке Германии всю поддержку, думаю, это и дальше будет продолжаться", - добавил он.

Эксперт отметил, что сегодня "Германию не сравнить с такой, какой она была 15 лет назад, когда пришла Меркель, - она просто радикально изменилась, совсем другие политические расклады, и на федеральном уровне это тоже будет иметь свое влияние".