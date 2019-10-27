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РИА Новости

США рассказали о запуске секретных спутников с борта военного челнока X-37B

22:38 27.10.2019
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© Senior Airman Timothy KirchnerЗапуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5)
Запуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5)
© Senior Airman Timothy Kirchner
Запуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5). Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Несколько ранее неизвестных малых спутников были запущены с борта секретного американского мини-шаттла X-37B, который два года проводил в космосе военные эксперименты и возвратился на Землю в воскресенье, сообщили ВВС США.
Ранее ВВС США рассказали о приземлении челнока в Космическом центре имени Кеннеди (мыс Канаверал, штат Флорида) после рекордных 780 суток на орбите.
"С сегодняшней успешной посадкой X-37B завершил самый длительный полет и успешно выполнил все задачи миссии", - сказал директор управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальден, слова которого приводятся в сообщении ВВС США.
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"В ходе этой миссии были успешно проведены, в частности, эксперименты Исследовательской лаборатории ВВС США, а также была обеспечена доставка малых спутников", - добавил он.
Ранее США не сообщали о запуске спутников с борта X-37B.
Кроме того, в каталоге искусственных космических объектов, доступном на специализированном сайте ВВС США space-track.org, эти спутники отсутствуют.
Информация об их существовании также не внесена в каталог космических аппаратов, размещенный на сайте управления ООН по вопросам космического пространства UNOOSA. Каталог содержит информацию о выведенных на орбиту спутниках, которую страны предоставляют на обязательной основе.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что теоретически такие объекты, как X-37B, можно использовать в качестве носителя оружия.
Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США.
Программа X-37B была начата НАСА в 1999 году, но в 2004 году перешла в ведомство военных. Ее подробности, в том числе стоимость, засекречены.
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