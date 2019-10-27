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РИА Новости

Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы

22:24 27.10.2019 (обновлено: 23:57 27.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
БАРНАУЛ, 27 окт — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
Она рассказала, что приехала в США в июне 2016 года по студенческой визе и поступила в Американский университет в Вашингтоне, где изучала международные отношения, и окончила университет с отличием.
"Учебу мне оплатили мои два друга-американца, которые считаются состоятельными людьми", — заявила Бутина в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она отметила, что через два дня после того, как она получила рабочую визу, ее арестовали.
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Бутина призналась, что после освобождения испытывает огромный прилив энергии и сил и планирует рассказать россиянам о том, с чем они могут столкнуться, находясь в США.
Россиянку арестовали в США в июле 2018 года и осудили за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания ее депортировали в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
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182210451
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Дело Марии Бутиной в СШАВладимир СоловьевМария БутинаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
"Учебу мне оплатили мои два друга-американца, которые считаются состоятельными людьми" ... ) ну так обычно и происходит!) Совершенно обычное дело... 100 тысяч просто так... может у ФСБ теперь к ней будут вопросы????
27 октября, 22:48
PZPetr Zhukoff
1130001
Ее в детстве мама что ли не учила не брать конфеты у незнакомых дяденек?
27 октября, 23:21
MYMake Yellowstone Great Again
670002
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