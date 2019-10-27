БАРНАУЛ, 27 окт — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
Она рассказала, что приехала в США в июне 2016 года по студенческой визе и поступила в Американский университет в Вашингтоне, где изучала международные отношения, и окончила университет с отличием.
"Учебу мне оплатили мои два друга-американца, которые считаются состоятельными людьми", — заявила Бутина в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она отметила, что через два дня после того, как она получила рабочую визу, ее арестовали.
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Бутина призналась, что после освобождения испытывает огромный прилив энергии и сил и планирует рассказать россиянам о том, с чем они могут столкнуться, находясь в США.
Россиянку арестовали в США в июле 2018 года и осудили за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания ее депортировали в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.