БАРНАУЛ, 27 окт — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.

Она рассказала, что приехала в США в июне 2016 года по студенческой визе и поступила в Американский университет в Вашингтоне, где изучала международные отношения, и окончила университет с отличием.

"Учебу мне оплатили мои два друга-американца, которые считаются состоятельными людьми", — заявила Бутина в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале " Россия 1 ".

Она отметила, что через два дня после того, как она получила рабочую визу, ее арестовали.

Бутина призналась, что после освобождения испытывает огромный прилив энергии и сил и планирует рассказать россиянам о том, с чем они могут столкнуться, находясь в США.