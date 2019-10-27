Дипломаты проверяют наличие россиян среди раненных при стрельбе в Техасе

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Российские дипломаты проверяют, не было ли граждан РФ среди пострадавших при стрельбе в Техасе, сообщило российское генконсульство в Хьюстоне.
"Ночью 27 октября на территории кампуса филиала Техасского университета A&M в городе Коммерс, штат Техас, произошла стрельба. Генеральное консульство проверяет информацию о наличии российских граждан среди пострадавших", - говорится в сообщении.
В результате стрельбы погибли двое и более десятка человек получили ранения. Мотивы стрелявшего неизвестны.