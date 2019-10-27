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РИА Новости

Дипломаты проверяют наличие россиян среди раненных при стрельбе в Техасе

22:22 27.10.2019 (обновлено: 22:39 27.10.2019)
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© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США в Техасе
Сотрудники правоохранительных органов США в Техасе
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники правоохранительных органов США в Техасе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Российские дипломаты проверяют, не было ли граждан РФ среди пострадавших при стрельбе в Техасе, сообщило российское генконсульство в Хьюстоне.
"Ночью 27 октября на территории кампуса филиала Техасского университета A&M в городе Коммерс, штат Техас, произошла стрельба. Генеральное консульство проверяет информацию о наличии российских граждан среди пострадавших", - говорится в сообщении.
В результате стрельбы погибли двое и более десятка человек получили ранения. Мотивы стрелявшего неизвестны.
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
6 августа, 08:00РИА Новости
Десятки убитых за сутки. Почему в США не перестанут стрелять по людям
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