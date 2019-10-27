Пушков прокомментировал угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Угрозы лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого президенту Украины свидетельствуют о двоевластии в стране, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если украинский лидер примет решение о разводе в регионе сил.

"Встает вопрос: кто определяет политику страны — Зеленский или Билецкий? Пока первый позирует во фраке и белой бабочке в Токио, второй диктует правила игры", — написал Пушков в твиттере.

В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

В начале октября контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", предполагающую введение закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведение там местных выборов. Также стороны договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском.