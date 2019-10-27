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РИА Новости

Пушков прокомментировал угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс

22:10 27.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе не состоялось
Разведение сил в Донбассе не состоялось
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Угрозы лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого президенту Украины свидетельствуют о двоевластии в стране, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если украинский лидер примет решение о разводе в регионе сил.
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"Встает вопрос: кто определяет политику страны — Зеленский или Билецкий? Пока первый позирует во фраке и белой бабочке в Токио, второй диктует правила игры", — написал Пушков в твиттере.
В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
В начале октября контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", предполагающую введение закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведение там местных выборов. Также стороны договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском.
Украинские националисты назвали подписание документа капитуляцией и провели серию митингов по стране. При этом российская сторона подчеркивала, что проведение нового "нормандского саммита" возможно после разведения войск, которые, как утверждают в ДНР и ЛНР, Киев уже неоднократно срывал.
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассАлексей ПушковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ни Белецкий, ни Зеленский. "Бал" там правит США. Прародительница ИГИЛ и укробандеризма. Пока США не захотят, война так и будет продолжаться. Ну или Россия действительно вступится за Русских людей. Тогда укрофашистам даже США не поможет.
27 октября, 22:18
Владислав Мишин
2200000
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