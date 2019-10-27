На всей территории Калифорнии объявили режим ЧС из-за природных пожаров

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации на всей территории крупнейшего по населению штата США из-за природных пожаров.
"Я объявил режим чрезвычайной ситуации по всему штату. Мы направляем на борьбу с этими пожарами и беспрецедентно сильным ветром все доступные ресурсы", - написал Ньюсом в Twitter.
До настоящего момента режим ЧС действовал в округах Лос-Анджелес и Сонома.
Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил ранее об эвакуации 180 тысяч жителей в связи с природными пожарами. Еще миллионы оставались без электричества из-за профилактических отключений, призванных не допустить возгорания от искрящей проводки линий электропередач.