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РИА Новости
Культура

Госфильмофонд передал Тбилиси семнадцать грузинских кинопленок

21:36 27.10.2019 (обновлено: 21:37 27.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВъезд на территорию ФГБУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" в Москве
Въезд на территорию ФГБУК Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Въезд на территорию ФГБУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" в Москве. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Госфильмофонд России продолжает передавать Грузии оригинальные пленки грузинских фильмов 1926-1930 годов, на этот раз Тбилиси получил 17 кинокартин, сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.
Соглашение между министерством культуры Грузии и Госфильмофондом России о передаче грузинских фильмов было достигнуто в 2014 году, однако переговоры велись около 20 лет. Госфильмофонд, согласно договоренности, передаст Грузии снятые и хранившиеся в архиве фонда с 1921 по 1991 год фильмы. Кинокартины передаются поэтапно, приоритетны фильмы 1920-х годов. Грузии уже передана 51 картина.
"При поддержке министерства образования Грузии и Национального центра кинематографии из хранилища российского Госфильмфонда в Грузию вернулись 17 грузинских фильмов. Делегация недавно вернулась из Москвы", - сообщили в пресс-службе министерства журналистам.
Руководитель департамента культуры Нана Долидзе заявила журналистам по прибытии в Тбилиси, что этот важный процесс передачи фильмов продлится и в будущем. По ее словам, среди фильмов, которые получила на этот раз Грузия, числится картина Михаила Калатозишвили "Их царство" (1928 год). Долидзе отметила, что переданные фильмы сняты в 1926-1930 годах, всего в 20-х годах прошлого века было создано около 200 художественных и исторических фильмов, и только 54 фильма находятся в российском кинохранилище, часть из которых уже перевезена в Грузию. Все фильмы были созданы на базе Тбилисской киностудии и студии "Грузия-фильм".
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