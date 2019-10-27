Госфильмофонд передал Тбилиси семнадцать грузинских кинопленок

Соглашение между министерством культуры Грузии и Госфильмофондом России о передаче грузинских фильмов было достигнуто в 2014 году, однако переговоры велись около 20 лет. Госфильмофонд, согласно договоренности, передаст Грузии снятые и хранившиеся в архиве фонда с 1921 по 1991 год фильмы. Кинокартины передаются поэтапно, приоритетны фильмы 1920-х годов. Грузии уже передана 51 картина.

Руководитель департамента культуры Нана Долидзе заявила журналистам по прибытии в Тбилиси, что этот важный процесс передачи фильмов продлится и в будущем. По ее словам, среди фильмов, которые получила на этот раз Грузия, числится картина Михаила Калатозишвили "Их царство" (1928 год). Долидзе отметила, что переданные фильмы сняты в 1926-1930 годах, всего в 20-х годах прошлого века было создано около 200 художественных и исторических фильмов, и только 54 фильма находятся в российском кинохранилище, часть из которых уже перевезена в Грузию. Все фильмы были созданы на базе Тбилисской киностудии и студии "Грузия-фильм".