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РИА Новости

Москва провела первый в мире международный хакатон в метро

21:24 27.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Очередной этап международного хакатона Urban.Tech Moscow по созданию цифровых решений для городской среды прошел в воскресенье в Москве на станции метро "Деловой центр".
Соревнование молодых специалистов в сфере информационных технологий проводится второй год подряд под эгидой столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
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"Это первый в мире хакатон, который проходит под землёй, на станции метро. В метро звучит фраза: "осторожно двери закрываются". У нас же двери открываются - открываются для больших возможностей, для IT-специалистов", - сказал руководитель ДПИР Алексей Фурсин, приветствуя участников хакатона.
Он отметил, что формат проведения Urban.Tech Moscow уникален для России, поскольку охватывает весь жизненный цикл создания инновационных проектов: от формирования команд и разработки решений до вывода нового продукта на рынок по итогам участия в акселераторе городских решений.
Руководитель департамента уточнил, что в этом году мэром Москвы учрежден призовой фонд для участников хакатона в размере 10 миллионов рублей: по одному миллиону десяти победителям. Кроме того, 20 самых успешных команд примут участие в акселераторе, который поможет им доработать свой продукт до реального бизнеса и запустить его в Москве.
По словам Фурсина, интерес к такому формату взаимодействия со стороны IT-сообщества неуклонно растет, причем мероприятие приобретает международный характер. Помимо российских специалистов, в нём участвуют представители Казахстана, Белоруссии, Армении, Латвии, Израиля и Чехии.
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"Если в прошлом году в проекте участвовали около тысячи специалистов, то в этом году их число, по нашим оценкам, превысит 3000. Но самое важное - не количество участников, а качество и глубина их погружения в поставленные перед ними проблемы. Борьба за приз - не самое главное, важнее попасть в акселератор и дойти до создания конкретного бизнеса, который будет расти на рынке", - подчеркнул Фурсин.
В свою очередь, генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев отметил, что проведение посвященного стартапам и высоким технологиям мероприятия именно в московском метро символично.
"Столичная подземка является одной из самых эффективных в мире, это - наиболее продвинутая хайтек-точка в России, на работу которой приезжают посмотреть коллеги из Германии, США и даже из Японии. И мы в данном случае видим, что здесь не только могут ходить суперэффективные поезда, но и могут рождаться новые идеи для суперэффективного бизнеса", - сказал глава агентства, которое является оператором хакатона.
Парабучев отметил, что людей, способных предложить новые технологические решения, новые компьютерные идеи для решения практической бизнес-задачи, сегодня катастрофически не хватает. Поэтому IT-cспециалисты являются "самым ценным активом в экономике города, на который Москва делает стратегическую ставку".
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"Для города принципиально важным является вопрос создания новых высокотехнологичных бизнесов. Поэтому важнейшая цель хакатона - не столько решение поставленных перед участниками конкретных задач, сколько потенциал коммерциализации", - заключил Парабучев.
В ходе Urban.Tech Moscow участникам соревнования предлагаются задачи по пяти направлениям: "Умный город" (контроль вывоза мусора, управление медиаконтентом на массовых мероприятиях), "Искусственный интеллект" (выявление инновационной продукции, поиск товаров по изображениям), "Финансы" (поиск уязвимостей в цифровых сервисах, визуализация бюджетного процесса), "Системы управления" (создание надстройки для системы информационной безопасности, управление городским хозяйством) и "Маркетплейсы" (разработка решения, которое предоставит возможность отслеживания движения наземного транспорта) .
Актуальные отраслевые задачи для участников хакатона, требующие инновационных решений, были сформулированы городскими органами власти совместно с представителями крупного бизнеса. Среди властных структур - департаменты предпринимательства, транспорта, информационных технологий, финансов, а также Главное контрольное управление Москвы. Среди корпораций - Mail.ru Group, Группа ВТБ, SberCloud, Ростелеком и Лаборатория Касперского.
В финале соревнования, который состоится в декабре, свои решения представят 250 команд. Создатели десяти лучших программных продуктов и сервисов получат именную премию мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" в размере одного миллиона рублей.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин
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После проведения финального общегородского хакатона и определения победителей пройдет акселератор городских решений Urban.Tech Accelerator – программа ускоренной трансформации лучших технологических команд хакатона в действующие бизнесы. В акселератор пройдут только 100 команд с актуальными для города и бизнеса разработками.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМетроМоскваРоссияОбщество
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