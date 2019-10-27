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РИА Новости
Война в Сирии

Пелоси прокомментировала ликвидацию аль-Багдади

21:17 27.10.2019 (обновлено: 21:32 27.10.2019)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что, несмотря на ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади, борьба с ИГ* еще не окончена.
"Смерть этого главаря ИГ* не означает смерти ИГ*. Множество боевиков ИГ* находятся в непонятных условиях в сирийских тюрьмах, и бессчетное множество других в регионе и по всему миру по-прежнему хотят распространять их влияние и совершать теракты", - говорится в письменном заявлении Пелоси.
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Спикер воспользовалась заявлением, чтобы в очередной раз раскритиковать президента США Дональда Трампа за то, что тот оставил союзников-курдов, выведя американские войска из Сирии. Она также потребовала предоставить информацию о спецоперации, в которой был уничтожен аль-Багдади. Пелоси также вновь намекнула на "связи Трампа с Россией", которые расследовал и не подтвердил ранее спецпрокурор Роберт Мюллер.
"Палату представителей необходимо проинформировать об этом рейде, о котором были заранее извещены русские, но не руководство конгресса, и относительно общей стратегии администрации в регионе", - заявила Пелоси.
Трамп, рассказывая об операции по ликвидации аль-Багдади, заявил, что Россия открыла воздушное пространство для авиации США над территориями, которые она контролирует в Сирии. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в свою очередь отметил, что России "не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции".
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Демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу. Трамп в воскресенье сказал журналистам, что не стал информировать Пелоси и конгресс об операции против аль-Багдади, потому что боялся утечек в прессу, которые могли повредить операции.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииНэнси ПелосиСирияСШАВ мире
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