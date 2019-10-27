Пелоси прокомментировала ликвидацию аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что, несмотря на ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади, борьба с ИГ* еще не окончена.

"Смерть этого главаря ИГ* не означает смерти ИГ*. Множество боевиков ИГ* находятся в непонятных условиях в сирийских тюрьмах, и бессчетное множество других в регионе и по всему миру по-прежнему хотят распространять их влияние и совершать теракты", - говорится в письменном заявлении Пелоси.

Спикер воспользовалась заявлением, чтобы в очередной раз раскритиковать президента США Дональда Трампа за то, что тот оставил союзников-курдов, выведя американские войска из Сирии. Она также потребовала предоставить информацию о спецоперации, в которой был уничтожен аль-Багдади. Пелоси также вновь намекнула на "связи Трампа с Россией", которые расследовал и не подтвердил ранее спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Палату представителей необходимо проинформировать об этом рейде, о котором были заранее извещены русские, но не руководство конгресса, и относительно общей стратегии администрации в регионе", - заявила Пелоси.

Трамп, рассказывая об операции по ликвидации аль-Багдади, заявил, что Россия открыла воздушное пространство для авиации США над территориями, которые она контролирует в Сирии. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в свою очередь отметил, что России "не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции".

Демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу. Трамп в воскресенье сказал журналистам, что не стал информировать Пелоси и конгресс об операции против аль-Багдади, потому что боялся утечек в прессу, которые могли повредить операции.