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РИА Новости

Президент Боливии заявил, что в стране готовится государственный переворот

21:12 27.10.2019
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© REUTERS / Manuel ClaureПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© REUTERS / Manuel Claure
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что силы оппозиции готовят государственный переворот в стране на следующей неделе, передает портал Hoy Bolivia.
"Предупреждение… всему народу Боливии и различным социальным секторам, которые готовятся к тому, чтобы осуществить государственный переворот на предстоящей неделе, мы уже были проинформированы", - заявил Моралес. Он также призвал сельское население выйти на защиту результатов президентских выборов.
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25 октября, 16:20РИА Новости
Куба осудила попытки госпереворота в Боливии
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Председатель суда Мария Эухения Чоке заявила, что Организация американских государств и Евросоюз могут проверить итоги подсчета голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого.
Во время подсчета голосов в ряде городов Боливии начались манифестации, которые переросли в беспорядки. Протестующие поджигали региональные отделения избирательного суда. Несколько человек пострадали. Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.
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Эво МоралесБоливияВ мире
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