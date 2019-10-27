Президент Боливии заявил, что в стране готовится государственный переворот

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что силы оппозиции готовят государственный переворот в стране на следующей неделе, передает портал Президент Боливии Эво Моралес заявил, что силы оппозиции готовят государственный переворот в стране на следующей неделе, передает портал Hoy Bolivia

"Предупреждение… всему народу Боливии и различным социальным секторам, которые готовятся к тому, чтобы осуществить государственный переворот на предстоящей неделе, мы уже были проинформированы", - заявил Моралес. Он также призвал сельское население выйти на защиту результатов президентских выборов.

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Председатель суда Мария Эухения Чоке заявила, что Организация американских государств и Евросоюз могут проверить итоги подсчета голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого.