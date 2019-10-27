Спасатели ликвидировали открытое горение в расселенном доме в Уфе

УФА, 27 окт - РИА Новости. Спасательные службы ликвидировали открытое горение в расселенном доме в центре Уфы на площади 100 квадратных метров, угрозы распространения огня на соседние здания нет, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Ранее МЧС сообщало, что возгорание произошло в расселенном доме в центре Уфы на улице Гоголя, существовала угроза распространения огня на соседние здания.

"Для тушения горящего двухэтажного дома подано два ствола РСК-50. Работают звенья газодымозащитной службы. Угроза распространения снята. Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 21.29 (19.29 мск)", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.