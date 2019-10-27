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РИА Новости

Спасатели ликвидировали открытое горение в расселенном доме в Уфе

21:05 27.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
УФА, 27 окт - РИА Новости. Спасательные службы ликвидировали открытое горение в расселенном доме в центре Уфы на площади 100 квадратных метров, угрозы распространения огня на соседние здания нет, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее МЧС сообщало, что возгорание произошло в расселенном доме в центре Уфы на улице Гоголя, существовала угроза распространения огня на соседние здания.
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"Для тушения горящего двухэтажного дома подано два ствола РСК-50. Работают звенья газодымозащитной службы. Угроза распространения снята. Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 21.29 (19.29 мск)", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Информации о пострадавших нет.
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