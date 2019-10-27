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РИА Новости

В Свердловской области почти 40 тысяч человек остались без газа

21:02 27.10.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конфорка газовой плиты. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Лесовоз повредил газопровод в городе Североуральск Свердловской области, из-за чего почти 40 тысяч человек остались без газоснабжения, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.
По данным ведомства, авария произошла вечером в воскресенье в районе поселка Третий Северный в Североуральске. Поврежденный участок газопровода диаметром 426 миллиметров перекрыт, угрозы взрыва нет. В настоящее время производится подготовка к ремонтным работам, отмечает МЧС.
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"В результате происшествия без газоснабжения остается город Североуральск, поселок Черемухово, поселок Калья, поселок Третий Северный, всего - 2 825 жилых домов, 37 043 человек и две котельные в Североуральске и Черемухово", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ориентировочно газоснабжение будет восстановлено к 10.00 мск понедельника.
Как добавили в пресс-службе администрации Североуральска, из-за приостановки работы городской котельной прекращена подача горячей воды и отопления. В мэрии организовано экстренное заседание комиссии по ЧС для принятия мер по скорейшему восстановлению подачи газоснабжения и переводу котельных на резервное топливо. В связи с аварией 28 октября не будут работать детские сады, а также учреждения дополнительного образования и лагеря дневного пребывания в городе и поселках, уточнили в городской администрации.
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МЧС РФСвердловская областьСевероуральскПроисшествия
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