В Свердловской области почти 40 тысяч человек остались без газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Лесовоз повредил газопровод в городе Североуральск Свердловской области, из-за чего почти 40 тысяч человек остались без газоснабжения, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.

По данным ведомства, авария произошла вечером в воскресенье в районе поселка Третий Северный в Североуральске. Поврежденный участок газопровода диаметром 426 миллиметров перекрыт, угрозы взрыва нет. В настоящее время производится подготовка к ремонтным работам, отмечает МЧС.

"В результате происшествия без газоснабжения остается город Североуральск, поселок Черемухово, поселок Калья, поселок Третий Северный, всего - 2 825 жилых домов, 37 043 человек и две котельные в Североуральске и Черемухово", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ориентировочно газоснабжение будет восстановлено к 10.00 мск понедельника.