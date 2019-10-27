В РПЦ назвали сообщения об избиении жены священником "феминистским вбросом"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов назвал фейком сообщения СМИ об избиении священником жены.

"Это феминистский вброс. С помощью НКО закупают сотрудников нашей Думы и прессу. И они муссируют эти темы и при этом врут направо и налево. Просто это фейки такие", — заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, целью подобной активности является разрушение института семьи.

"Им нужно создать структуру, которая без суда и следствия будет входить в семью, её разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам. Это конечная цель, которая уже воплощается и в Америке, и в Бельгии. Ярмарки устраивают для женщин, которые с помощью суррогатного материнства сейчас ими просто торгуют откровенно. Хотят то же самое делать у нас", — добавил протоиерей.

При этом он подчеркнул, что к РПЦ в прессе приковано особое внимание. Смирнов посетовал, что проступки и преступления других профессий гораздо реже тиражируются в СМИ. Он также обвинил журналистов в искажении информации.

"Я тут приболел немножко. Двести изданий печатали, что мне сделали операцию на сердце. Два поста было, что я уже умер. Очень интересно было", — добавил Смирнов.