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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ назвали сообщения об избиении жены священником "феминистским вбросом"

20:52 27.10.2019 (обновлено: 22:34 27.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов назвал фейком сообщения СМИ об избиении священником жены.
"Это феминистский вброс. С помощью НКО закупают сотрудников нашей Думы и прессу. И они муссируют эти темы и при этом врут направо и налево. Просто это фейки такие", — заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Протоиерей Дмитрий Смирнов
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По его мнению, целью подобной активности является разрушение института семьи.
"Им нужно создать структуру, которая без суда и следствия будет входить в семью, её разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам. Это конечная цель, которая уже воплощается и в Америке, и в Бельгии. Ярмарки устраивают для женщин, которые с помощью суррогатного материнства сейчас ими просто торгуют откровенно. Хотят то же самое делать у нас", — добавил протоиерей.
При этом он подчеркнул, что к РПЦ в прессе приковано особое внимание. Смирнов посетовал, что проступки и преступления других профессий гораздо реже тиражируются в СМИ. Он также обвинил журналистов в искажении информации.
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"Я тут приболел немножко. Двести изданий печатали, что мне сделали операцию на сердце. Два поста было, что я уже умер. Очень интересно было", — добавил Смирнов.
Ранее в СМИ появились сообщения об избиении рязанским священником своей супруги. Сам он эти сообщения опроверг. Местная епархия начала проверку инцидента.
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Религия и мировоззрениеДмитрий СмирновРусская православная церковьОбщество
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