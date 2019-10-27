Франция намерена бороться с ИГ* до полной ликвидации группировки

ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Франция вместе с партнерами по международной коалиции будет продолжать борьбу до полной победы над террористической группировкой "Исламское государство"*, запрещенной во многих странах, в том числе в РФ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя информацию о ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных в сирийском Идлибе террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ*. При этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.