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РИА Новости
Война в Сирии

Франция намерена бороться с ИГ* до полной ликвидации группировки

20:43 27.10.2019
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© AP Photo / Frank AugsteinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Frank Augstein
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Франция вместе с партнерами по международной коалиции будет продолжать борьбу до полной победы над террористической группировкой "Исламское государство"*, запрещенной во многих странах, в том числе в РФ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя информацию о ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
"Смерть аль-Багдади - серьёзный удар по ИГ*, но это не более чем этап. Вместе с нашими партнёрами по международной коалиции будем продолжать битву, чтобы террористическая организация потерпела полное поражение. Это наш приоритет в странах Леванта", - написал французский лидер в своём аккаунте в сети Twitter.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных в сирийском Идлибе террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ*. При этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Вчера, 13:08Радио Sputnik
Опубликованы кадры с места вероятного уничтожения главаря ИГ*
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиМинистерство обороны РоссииВойна в СирииАбу Бакр аль-БагдадиЭммануэль МакронДональд ТрампИгорь КонашенковФранцияСирияСШАВ мире
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