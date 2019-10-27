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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп не уведомлял конгресс об операции против аль-Багдади

20:35 27.10.2019
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не уведомлял конгресс об операции против "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади, опасаясь утечек.
Ранее в воскресенье Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ*.
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Журналисты спросили президента США, уведомлял ли он спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и конгресс, он ответил отрицательно.
"Мы хотели уведомить их вчера вечером, но решили этого не делать, потому что в Вашингтоне столько утечек, сколько я никогда не видал", - сказал Трамп.
Конгресс может требовать от Белого дома информацию о военных операциях за рубежом. Конгресс также имеет право разрешать или запрещать войну, но на практике администрация далеко не всегда обращается к конгрессу. Так, для начала войны в Ираке Белый дом заручился поддержкой конгресса, но не стал ее просить для военных операций в Сирии, Йемене и других странах.
* запрещенная в России террористическая организация.
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