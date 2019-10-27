В Кремле прокомментировали данные о ликвидации аль-Багдади

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Кремле призвали руководствоваться комментарием Минобороны РФ относительно "уничтожения" американскими военными в Идлибе главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.

"Минобороны все сказало", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

При этом в Минобороны отметили, что очередная "смерть" аль-Багдади никакого оперативного значения для обстановки в Сирии или действий оставшихся террористов в Идлибе не имеет.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.