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РИА Новости
Война в Сирии

В Кремле прокомментировали данные о ликвидации аль-Багдади

20:34 27.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Кремле призвали руководствоваться комментарием Минобороны РФ относительно "уничтожения" американскими военными в Идлибе главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.
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"Минобороны все сказало", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.
При этом в Минобороны отметили, что очередная "смерть" аль-Багдади никакого оперативного значения для обстановки в Сирии или действий оставшихся террористов в Идлибе не имеет.
Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
*Запрещенная в России террористическая организация
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
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Лидер ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииАбу Бакр аль-БагдадиДональд ТрампМинистерство обороны РФДмитрий ПесковСирияРоссияСШАВ мире
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