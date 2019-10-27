Сирийский эксперт предположил, что аль-Багдади могли спрятать США

ДАМАСК, 27 окт - РИА Новости. Вашингтон мог действительно избавиться от главаря террористической группировки "Исламское государство"* или же скрыть его на время, чтобы тот затем возглавил новую группировку, заявил сирийский политолог Ахмад ад-Дерзи в комментарии РИА Новости.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ*.

"РЕБРЕНДИНГ ИГ*

По словам ад-Дерзи, большинство исламских политических движений, возникших в XX веке, подчиняются американской повестке. Он отметил, что еще в ходе войны в Афганистане четко проявилась роль США в тренировке салафитских группировок, а также группировок политического ислама.

"ИГ* находится в рамках этих организаций", - заявил эксперт. Он напомнил, что аль-Багдади был заключенным в американской тюрьме "Букка" в Ираке, где и радикализировался.

По его словам, последние действия ИГ* показывают, что группировка пытается поменять структуру и действовать под новым названием.

"Для этого нужно не только сменить название, но и убрать с политической арены аль-Багдади - так же, как в свое время пропал Усама бен Ладен, и американцы утверждали, что избавились от его тела, бросив в море. Возникает сразу много вопросов относительно произошедшего и правдивости", - заявил эксперт.

По его мнению, объявление Трампа символизирует начало "нового этапа отношений США с исламистскими группировками - у них будут новые названия, новое руководство, но функции, хотя будут казаться новыми, будут в рамках работы этих группировок как инструментов Вашингтона для недопущения изменений в международном балансе и построения нового мирового порядка, опирающегося в первую очередь на РФ и Китай", - заявил эксперт.

Он отметил, что для реализации своих целей Вашингтон "создает им проблемы внутри этих стран - а это возможно через группировки политического ислама".

Примеры этого эксперт видит в присутствии в китайском Синьцзян-уйгурском автономном округе террористической группировки "Восточный Туркестан", которую КНР обвиняет в попытках раскола страны и в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой"*, и в присутствии экстремистов в южных регионах РФ.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ США

"Поэтому мы не можем полагаться на истинность заявлений США о том, что они ликвидировали аль-Багдади, потому как он является их детищем. Если они избавились от него, то это обычная практика в американской политике - у них нет ни союзников, ни друзей", - отметил ад-Дерзи.

"Возможно, что его где-то спрятали, то есть он где-то начал новую жизнь в тайном месте", - заявил эксперт.

По его словам, так или иначе США таким образом удается реализовать две цели: использовать козырь убийства аль-Багдади как одно из достижений Трампа, которые он будет использовать в предвыборной кампании, где, по мнению эксперта, ему грозит поражение.

РУКОВОДСТВО ИГ* - ИЗ ТЮРЕМ США

Один из высокопоставленных командиров "Исламского государства"* в 2014 году рассказал в интервью газете Guardian о том, что аль-Багдади сильно радикализировался во время заточения в тюрьме "Букка" в Ираке. По его словам, сами американцы видели в будущем лидере ИГ* человека, умевшего разрешать конфликты между враждующими группами заключенных и поддерживать спокойствие в тюрьме.

Во время пребывания в "Букке" группировка, сложившаяся вокруг аль-Багдади, была не очень известна, его личность была менее влиятельной, чем Абу Мусаба Аз-Заркави (один из соратников Усамы бен Ладена, ликвидированого в ходе спецоперации коалиционных сил в Ираке в июне 2006 года). По данным некоторых СМИ, организация "Исламское государство Ирак" (предшественник ИГ*) была основана именно аз-Заркави.

ИГ* руководят бывшие заключенные тюрем США - "Букка", "Кэмп Кроппер", "Абу Грэйб". Многие из них заявляли, что заключение оказало на них радикализирующий эффект, это признал и ряд американских офицеров, управлявших операциями по аресту.

В декабре 2004 года руководство тюрьмы решило, что Аль-Багдади больше не представляет угрозы, и он был отпущен на свободу.