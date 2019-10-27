Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Ранее лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его визита в поселок Золотое на Донбассе. Разговор президента с находившимися там националистами прошел на повышенных тонах. Глава государства потребовал не мешать разведению войск. Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, Зеленский "сдает огромную территорию", и пообещал в случае необходимости помешать этому.

"Мародеры из батальона "Азов", устроили классическую махновщину и главкома Зеленского за батьку не признают. Требуют, чтобы он им давал обещания и оправдывался... Хорошо, что президент Украины Владимир Зеленский теперь убедился в неуправляемости своих военных группировок и увидел противника в лицо. Кажется это не совсем Россия..." - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Депутат ГД пожелала успехов Зеленскому в достижении мира и процветания в Украине. "Надеюсь, у украинской стороны появилось понимание, что у нас одна цель - это мир в Украине", -отметила Поклонская.

В комментарии РИА Новости депутат подчеркнула, что Зеленскому пришло время сказать своему народу правду, что "настоящими врагам Украины и ее светлого будущего являются националистические батальоны".