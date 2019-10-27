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РИА Новости

Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины

20:16 27.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Ранее лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его визита в поселок Золотое на Донбассе. Разговор президента с находившимися там националистами прошел на повышенных тонах. Глава государства потребовал не мешать разведению войск. Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, Зеленский "сдает огромную территорию", и пообещал в случае необходимости помешать этому.
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"Мародеры из батальона "Азов", устроили классическую махновщину и главкома Зеленского за батьку не признают. Требуют, чтобы он им давал обещания и оправдывался... Хорошо, что президент Украины Владимир Зеленский теперь убедился в неуправляемости своих военных группировок и увидел противника в лицо. Кажется это не совсем Россия..." - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Депутат ГД пожелала успехов Зеленскому в достижении мира и процветания в Украине. "Надеюсь, у украинской стороны появилось понимание, что у нас одна цель - это мир в Украине", -отметила Поклонская.
В комментарии РИА Новости депутат подчеркнула, что Зеленскому пришло время сказать своему народу правду, что "настоящими врагам Украины и ее светлого будущего являются националистические батальоны".
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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