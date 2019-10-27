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РИА Новости

В Эстонии cильный шторм оставил без электричества 61 тысячу домохозяйств

20:07 27.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТрансформаторная площадка ТЭЦ
Трансформаторная площадка ТЭЦ
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Трансформаторная площадка ТЭЦ. Архивное фото
ТАЛЛИН, 27 окт - РИА Новости. Сильный шторм в воскресенье оставил без электричества 61 тысячу домохозяйств в Эстонии, сообщает пресс-служба электрокомпании Elektrilevi.
"Сильный шторм в воскресенье оставил без электричества 61 тысячу домохозяйств в Эстонии, а также целый город Вильянди (население более 17 тысяч человек - ред.)", - говорится в сообщении.
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По словам менеджера Elektrilevi Юри Классена, шторм начал распространяться по острову Сааремаа, Пярнускому и Вильяндискому уездам в воскресенье днем и постепенно распространяется по всей стране. Ветер ломает деревья, которые падают на линии электропередач и обрывают провода.
"Сотрудники Elektrilevi активно работают над устранением неисправностей, но вполне вероятно, что устранение неполадок продолжится в воскресенье вечером и в понедельник", - добавил Классен.
Спасательный департамент обратился к водителям автомобилей с просьбой по возможности отказаться от поездок в такую погоду, поскольку движение на многих дорогах перекрыто или затруднено из-за упавших деревьев.
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