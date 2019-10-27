Белый дом опубликовал фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Белый дом опубликовал фото президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Ранее президент Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в Сирии в результате спецоперации США.
На фото запечатлен Трамп, сидящий во главе стола на фоне стены с гербом США. По бокам от президента находятся вице-президент Майк Пенс, министр обороны Марк Эспер, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Все они напряженно и сосредоточенно смотрят в сторону камеры. Видно, что за столом сидят еще люди, в том числе генерал в военно-морской форме, но не видно, кто это. На столе стоит несколько ноутбуков и стационарных телефонов, лежат бумаги, видны также разноцветные кабели, используемые для подключения к интернету.
В 2011 году Белый дом распространил ставшую знаменитой фотографию, на которой президент Барак Обама и его ближайшие советники наблюдают за ликвидацией тогдашнего "террориста номер один" Осамы бен Ладена.
Вчера, 17:30Война в СирииЛидер ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади