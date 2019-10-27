Белый дом опубликовал фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади

На фото запечатлен Трамп, сидящий во главе стола на фоне стены с гербом США. По бокам от президента находятся вице-президент Майк Пенс, министр обороны Марк Эспер, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Все они напряженно и сосредоточенно смотрят в сторону камеры. Видно, что за столом сидят еще люди, в том числе генерал в военно-морской форме, но не видно, кто это. На столе стоит несколько ноутбуков и стационарных телефонов, лежат бумаги, видны также разноцветные кабели, используемые для подключения к интернету.