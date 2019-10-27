Железняк прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Односторонний выход США из Договора по открытому небу превратит воздушное пространство от Аляски до Курил в зону нестабильности, затронув не только российско-американские отношения, но и другие страны, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. По данным газеты, окончательное решение пока не принято. Тем не менее, по ее данным, противники договора в администрации считают, что он предоставляет России возможности собирать разведывательную информацию в США. Белый дом отказался от комментариев.

"Односторонний выход США из Соглашения по открытому небу превратит воздушное пространство от Аляски до Курил в зону нестабильности. Партия войны давит на главу Белого Дома с целью максимально развязать себе руки и путем отказа от соглашения США скрыть масштабную гонку вооружений, которую разворачивают американские "ястребы", толкая мир на грань конфликта. Россия не оставит без внимания новые обстоятельства, будет учитывать этот аспект и корректировать свои действия в выстраивании системы национальной безопасности", - сказал Железняк РИА Новости.

По его мнению, выход США из договора затронет не только российско-американские отношения, но и другие страны.

"Намерение США выйти из Соглашения об открытом небе станет очередной брешью в системе коллективной безопасности. Американский демарш можно объяснить только отсутствием ответственности, а также попыткой скрыть производство и испытание новых видов вооружений", - сказал Железняк.