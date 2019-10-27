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РИА Новости

Железняк прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу

20:01 27.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Железняк
Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Односторонний выход США из Договора по открытому небу превратит воздушное пространство от Аляски до Курил в зону нестабильности, затронув не только российско-американские отношения, но и другие страны, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. По данным газеты, окончательное решение пока не принято. Тем не менее, по ее данным, противники договора в администрации считают, что он предоставляет России возможности собирать разведывательную информацию в США. Белый дом отказался от комментариев.
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"Односторонний выход США из Соглашения по открытому небу превратит воздушное пространство от Аляски до Курил в зону нестабильности. Партия войны давит на главу Белого Дома с целью максимально развязать себе руки и путем отказа от соглашения США скрыть масштабную гонку вооружений, которую разворачивают американские "ястребы", толкая мир на грань конфликта. Россия не оставит без внимания новые обстоятельства, будет учитывать этот аспект и корректировать свои действия в выстраивании системы национальной безопасности", - сказал Железняк РИА Новости.
По его мнению, выход США из договора затронет не только российско-американские отношения, но и другие страны.
"Намерение США выйти из Соглашения об открытом небе станет очередной брешью в системе коллективной безопасности. Американский демарш можно объяснить только отсутствием ответственности, а также попыткой скрыть производство и испытание новых видов вооружений", - сказал Железняк.
Он также добавил, что Вашингтон "с упорством, достойным лучшего применения, уничтожает международные договоренности, отсутствие которых, помимо провоцирования проблем безопасности, негативно отразится на мировых рынках и благополучии граждан". Это, по мнению депутата, вызывает лишь сожаление.
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Договор по открытому небуГосдума РФСергей ЖелезнякРоссияСШАБезопасностьВ мире
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