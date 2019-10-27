В ООН назвали ликвидацию аль-Багдади "сильным ударом по боевикам"

ООН, 27 окт – РИА Новости. Ликвидация главаря группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади является сильным ударом по боевикам, но борьба с "Исламским государством"* еще не окончена, заявил РИА Новости заместитель генерального секретаря ООН, глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ*.

Отвечая на вопрос о том, можно ли теперь считать, что с ИГ* покончено и в скором времени эта террористическая организация исчезнет окончательно, замгенсека ООН сказал: "Со смертью бен Ладена терроризм не исчез. Не исчезнет и сейчас". При этом он отметил, что у ООН нет своих источников, которые могут подтвердить или опровергнуть гибель аль-Багдади.

По его словам, надо устранить условия, порождающие террор, которые весьма разнообразны. Как подчеркнул Воронков, нужно также остановить финансовую и иную подпитку террористов, поступающую в том числе от организованной преступности.

"Ясно, что гибель аль-Багдади - сильный удар по ИГ*. Но эта организация после территориального поражения в Ираке и Сирии трансформировалась в сетевую, которая организует и вдохновляет теракты в разных странах мира. Это достаточно устойчивая конструкция", - отметил Воронков.

"Более того, живы как минимум 20 тысяч террористов, имеющих боевой опыт Ирака и Сирии. Финансовая подушка ИГ* составляет не менее 300 миллионов долларов. Предстоит ещё долгая, кропотливая и тяжёлая борьба с мировым терроризмом", - заключил он.