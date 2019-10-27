От тела аль-Багдади "избавятся подобающим образом", заявил советник Трампа

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что от тела "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади "избавятся подобающим образом", сообщило агентство Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что от тела "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади "избавятся подобающим образом", сообщило агентство Рейтер

О'Брайен не уточнил, будет ли труп захоронен. Он сообщил также, что операцию по ликвидации аль-Багдади назвали в честь американки Кайлы Мюллер, погибшей в плену боевиков в 2015 году. Пресса сообщала, что аль-Багдади лично участвовал в пытках Мюллер.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в Сирии в результате спецоперации США. Трамп заявил, что аль-Багдади умер "как собака". По заявлению Трампа, аль-Багдади пытался скрыться в тупиковом туннеле, затащив туда трех своих детей, а затем взорвал пояс смертника, в результате чего все четверо погибли. Трамп сказал, что тело аль-Багдади было обезображено, но его удалось точно идентифицировать благодаря экспресс-анализу ДНК.