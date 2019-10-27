Поиски пропавшего в Пермском крае самолета продолжатся в понедельник

ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Поиски пилота пропавшего в субботу частного легкомоторного самолета в Пермском крае не дали результатов, поисково-спасательные мероприятия продолжатся в понедельник, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В субботу в 11.30 (9.30 мск) с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского муниципального района Пермского края в направлении аэродрома в поселке Фролы Пермского района вылетел частный легкомоторный самолет Cessna. До настоящего момента о месте и времени посадки самолета информация не поступала. На борту самолета находился один пилот. По факту его безвестного исчезновения Уральское следственное управление на транспорте СК начало проверку.

"В настоящее время в Пермском крае в связи с окончанием светового дня приостановлена поисково-спасательная операция по обнаружению частного самолета. К сожалению, поиски результата не дали. Поисково-спасательные работы возобновятся завтра, 28 октября, с 7.00 (мск)", - говорится в сообщении регионального МЧС.

По данным спасателей, обследование территории производилось с воздуха и земли. За день зона наземного поиска составила 30 квадратных километров. Их удалось преодолеть с помощью 150 человек и 20 единиц техники. Кроме того, как уточняют в МЧС, дважды за день привлекался вертолет МИ-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра. Более чем за шесть часов с воздуха было обследовано 600 квадратных километров лесной местности и автодорога Оса-Кукуштан. В МЧС добавили, что дополнительно в район поисково-спасательных работ был направлен вертолет "Робинсон-44".

Как рассказала РИА Новости участвовавшая в поисках координатор пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Макарова, Ми-8 "больше мешал, чем помогал, потому что не позволял малогабаритным судам летать". "Воздушное пространство им дали, только когда световой день подходил к концу, но погодные условия к тому моменту еще больше испортились, и мы не смогли поднять оборудование на борт", - пояснила Макарова.