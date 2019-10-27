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РИА Новости
Война в Сирии

При ликвидации аль-Багдади пострадали двое военных США

18:56 27.10.2019 (обновлено: 19:03 27.10.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны США Марк Эспер . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Двое военных США пострадали при ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, заявил министр обороны США Марк Эспер.
"Было двое пострадавших, два небольших ранения у наших солдат, а сама операция была очень успешной и безупречной", - сказал Эспер в интервью CNN.
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Он уточнил, что целью операции было задержать аль-Багдади.
"Цель была схватить Абу Бакра аль-Багдади, а если бы мы не смогли его схватить, то мы собирались его убить", - сказал Эспер.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в Сирии, заявив при этом, что пострадавших военнослужащих не было, но была ранена служебная собака.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
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