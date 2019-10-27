При ликвидации аль-Багдади пострадали двое военных США

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Двое военных США пострадали при ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Было двое пострадавших, два небольших ранения у наших солдат, а сама операция была очень успешной и безупречной", - сказал Эспер в интервью CNN

Он уточнил, что целью операции было задержать аль-Багдади.

"Цель была схватить Абу Бакра аль-Багдади, а если бы мы не смогли его схватить, то мы собирались его убить", - сказал Эспер.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в Сирии, заявив при этом, что пострадавших военнослужащих не было, но была ранена служебная собака.