Поклонская оценила угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинское руководство начинает осознавать, что в Донбассе Киеву противостоят неуправляемые военные группировки, считает депутат Наталья Поклонская.
Ранее лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский "сдает огромную территорию". Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
"Возможно, я что-то не понимаю, и это не махновщина, а результаты успешно реализованной предыдущим руководством Украины "евроинтеграции" или передовые "достижения демократии" и Евромайдана?" — написала Поклонская во "ВКонтакте".
Парламентарий отметила, что ей "даже в страшном сне" не может присниться, как вооруженные подразделения в России могут в подобном тоне разговаривать с главой государства.
"Хорошо, что <…> Зеленский теперь убедился в неуправляемости своих военных группировок и увидел противника в лицо. Кажется, это не совсем Россия", — заявила она.
В комментарии РИА Новости депутат подчеркнула, что Зеленскому пришло время сказать своему народу правду, что "настоящими врагам Украины и ее светлого будущего являются националистические батальоны".
В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
25 октября, 13:44Радио Sputnik"Интересы и выгоды". Почему США озаботились "Азовом" только сейчас?В конгрессе США намерены признать боевиков батальона "Азов" террористами, но Киев готов вступиться за них. Российские политологи прокомментировали позицию Вашингтона по отношению к украинскому батальону.
Билецкий записал обращение к Зеленскому после поездки последнего в Донбасс. Накануне украинский президент прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. С одним из бойцов у него состоялся разговор в повышенных тонах.
Недовольство украинских националистов вызвала "формула Штайнмайера", согласованная контактной группой в Минске в начале октября. Документ предполагает введение закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведение там выборов. Также стороны договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском, что является одним из условий для проведения "нормандского саммита".
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru