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РИА Новости

Поклонская оценила угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс

18:55 27.10.2019 (обновлено: 20:45 27.10.2019)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинское руководство начинает осознавать, что в Донбассе Киеву противостоят неуправляемые военные группировки, считает депутат Наталья Поклонская.
Ранее лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский "сдает огромную территорию". Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
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"Возможно, я что-то не понимаю, и это не махновщина, а результаты успешно реализованной предыдущим руководством Украины "евроинтеграции" или передовые "достижения демократии" и Евромайдана?" — написала Поклонская во "ВКонтакте".
Парламентарий отметила, что ей "даже в страшном сне" не может присниться, как вооруженные подразделения в России могут в подобном тоне разговаривать с главой государства.

"Хорошо, что <…> Зеленский теперь убедился в неуправляемости своих военных группировок и увидел противника в лицо. Кажется, это не совсем Россия", — заявила она.

В комментарии РИА Новости депутат подчеркнула, что Зеленскому пришло время сказать своему народу правду, что "настоящими врагам Украины и ее светлого будущего являются националистические батальоны".
В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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Билецкий записал обращение к Зеленскому после поездки последнего в Донбасс. Накануне украинский президент прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. С одним из бойцов у него состоялся разговор в повышенных тонах.
Недовольство украинских националистов вызвала "формула Штайнмайера", согласованная контактной группой в Минске в начале октября. Документ предполагает введение закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведение там выборов. Также стороны договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском, что является одним из условий для проведения "нормандского саммита".
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Ситуация в ДНР и ЛНРБатальон "Азов"Наталья ПоклонскаяВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я думаю что у многих людей на Украине откроется вся поднагодная этой тррористической организации под названием Азов. А Белецкий это террорист который должен и будет приравнен к террористам типа Беналадена и Богдади.
27 октября, 19:37
Алексей Степанов
4111000
а как вы хотели - ввести всу и порубать азов* у Зелинского опричников нет, и укргвардщию он не успел скопировать... вот и беседует на понятиях
27 октября, 19:41
shal а
12180000
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