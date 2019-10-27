Поклонская оценила угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинское руководство начинает осознавать, что в Донбассе Киеву противостоят неуправляемые военные группировки, считает депутат Наталья Поклонская.

Ранее лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский "сдает огромную территорию". Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.

"Возможно, я что-то не понимаю, и это не махновщина, а результаты успешно реализованной предыдущим руководством Украины "евроинтеграции" или передовые "достижения демократии" и Евромайдана?" — написала Поклонская во " ВКонтакте ".

Парламентарий отметила, что ей "даже в страшном сне" не может присниться, как вооруженные подразделения в России могут в подобном тоне разговаривать с главой государства.

"Хорошо, что <…> Зеленский теперь убедился в неуправляемости своих военных группировок и увидел противника в лицо. Кажется, это не совсем Россия", — заявила она.

В комментарии РИА Новости депутат подчеркнула, что Зеленскому пришло время сказать своему народу правду, что "настоящими врагам Украины и ее светлого будущего являются националистические батальоны".

В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Билецкий записал обращение к Зеленскому после поездки последнего в Донбасс. Накануне украинский президент прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. С одним из бойцов у него состоялся разговор в повышенных тонах.