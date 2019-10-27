Эксперт оценил возможное влияние ликвидации аль-Багдади на деятельность ИГ*

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ликвидация лидера террористической группировки ИГ* Абу Бакра Аль-Багдади еще не означает полного разгрома организации, считает российский эксперт, начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

"ИГИЛ* давно превратился в сетевую структуру, как "Аль-Каида"*, имея ячейки по всему миру, где от лидера не все зависит. Аль-Багдади, по сути, не имел влияния на ИГИЛ* в Африке, в Афганистане или на Филиппинах. Кроме того, аль-Багдади не играл большую роль в самоуправлении "Исламского государства"*, там правили в основном различные члены Шуры и Военного совета", - отметил Семенов в интервью РИА Новости.

Он добавил также, что аль-Багдади не играл такой большой роли для сторонников ИГИЛ*, как, например, Усама бен Ладен в свое время для членов "Аль-Каиды"*. Тем более, что даже после ликвидации бен Ладена "Аль-Каида"* продолжила существовать, отметил Семёнов.

"Аль-Багдади был нужен именно как халиф, как символ "Исламского государства"*, когда у него были свои территории и население, (оно) обладало атрибутами квазигосударственности. Теперь он для организации уже и не так нужен, от этой фигуры уже мало что зависело", - считает российский эксперт.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ*. Он заявил, что Россия открыла воздушное пространство для авиации США над территориями, которые она контролирует в Сирии.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в свою очередь, заявил, что России не известно ни о каком якобы содействии пролету авиации США в воздушное пространство Сирии в ходе операции по уничтожению аль-Багдади, его очередная "смерть" оперативного значения для обстановки в Сирии или действий оставшихся террористов в Идлибе не имеет.