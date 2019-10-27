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РИА Новости

На Украине три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком

18:49 27.10.2019 (обновлено: 18:51 27.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 27 окт – РИА Новости. Легковой автомобиль Volkswagen и грузовик DAF столкнулись на трассе утром в Хмельницкой области, погибли три человека, в том числе 14-летняя девочка, десятилетний мальчик госпитализирован, сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.
Все погибшие - члены одной семьи.
"В результате столкновения погиб 42-летний водитель Volkswagen, его 39-летняя жена и 14-летняя дочь, которые были пассажирами авто. Десятилетний сын получил травмы и был доставлен в больницу каретой скорой помощи. Сейчас мальчика обследуют врачи. Семья жила в Хмельницком", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Отмечается, что водитель грузовика пока за медицинской помощью не обращался.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
ДТП в Кировской области. 26 октября 2019
26 октября, 21:31Радио Sputnik
Крупное ДТП в Кировской области: подробности
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