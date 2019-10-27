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РИА Новости

В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе со станками

18:46 27.10.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание на складе со станками в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Сообщение о пожаре на складе со станками по адресу улица 2-я Краснодарская, 169 Б поступило 15.33 мск. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на площади в 50 квадратных метров.
"В 18.10 полная ликвидация", - сказал представитель ГУМЧС.
Пострадавших нет, в тушении огня было задействовано более 30 человек и около 10 единиц техники.
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ГУ МЧСРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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