В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе со станками

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание на складе со станками в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Сообщение о пожаре на складе со станками по адресу улица 2-я Краснодарская, 169 Б поступило 15.33 мск. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на площади в 50 квадратных метров.

"В 18.10 полная ликвидация", - сказал представитель ГУМЧС.