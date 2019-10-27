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РИА Новости

Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожаров

18:33 27.10.2019
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© AFP 2019 / Josh EdelsonЛесные пожары в штате Калифорния, США
Лесные пожары в штате Калифорния, США
© AFP 2019 / Josh Edelson
Лесные пожары в штате Калифорния, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тысяч жителей в связи с крупным природным пожаром, получившим собственное имя "Кинкейд".
"Приблизительно 180 тысяч человек должны эвакуироваться из-за пожара "Кинкейд". Это крупнейшая эвакуация, которую может припомнить кто-либо в офисе шерифа. Будьте внимательны друг к другу", - говорится в заявлении.
Здание, сгоревшее в результате лесных пожаров, в городе Малибу в штате Калифорния
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Округ Сонома насчитывает около полумиллиона жителей.
Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Лос-Анджелес и Сонома (под Сан-Франциско) в связи с пожарами, которые бушуют в штате.
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