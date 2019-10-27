Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожаров

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тысяч жителей в связи с крупным природным пожаром, получившим собственное имя "Кинкейд".

"Приблизительно 180 тысяч человек должны эвакуироваться из-за пожара "Кинкейд". Это крупнейшая эвакуация, которую может припомнить кто-либо в офисе шерифа. Будьте внимательны друг к другу", - говорится в заявлении.

Округ Сонома насчитывает около полумиллиона жителей.