Глава Минобороны Франции поздравила США с ликвидацией главаря ИГ*

ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Франция намерена вместе с союзниками продолжать борьбу с террористами и после ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, заявила в воскресенье министр обороны страны Флоранс Парли.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ*. Он заявил, что Россия открыла воздушное пространство для авиации США над территориями, которые она контролирует в Сирии.
"Багдади: досрочное выбывание для одного террориста, но не для его организации. Мы вместе с нашими партнерами продолжим безустанно сражаться с ИГ*, адаптируясь к новым региональным обстоятельствам", - написала Парли на своей странице в соцсети Twitter.
Она также поздравила США с проведением операции по устранению аль-Багдади.
"Поздравляю наших американских союзников с этой операцией. И еще сегодня я особенно думаю о всех жертвах безумства Багдади и преступников, которые следовали за ним", - добавила министр.
* запрещенная в России террористическая организация.