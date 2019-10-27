Отец Бутиной рассказал, когда она вернется в Барнаул

БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина планирует вернуться в Барнаул, где ее ждут бабушка и мама, не раньше вторника, рассказал РИА Новости отец девушки Валерий Бутин.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
"Мы находимся с Марией в Москве, еще пару дней проведем в столице, так как надо уладить несколько вопросов. Домой, в Барнаул, вернемся не раньше вторника. Самочувствие у всех нормальное, волнительно", - сказал Бутин.
Ранее Мария рассказала, что попросила маму к своему возвращению приготовить пять куриц и купить бананов.
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