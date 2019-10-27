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РИА Новости
Война в Сирии

Россия призвала США привести прямые доказательства ликвидации аль-Багдади

18:19 27.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минобороны РФ, комментируя операцию США по уничтожению главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, заявило, что американцы должны предоставить прямые доказательства его пребывания на территории, подконтрольной террористам "Джебхат ан-Нусры"*.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
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"Вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом "Аль-Каиды"* - террористической группировкой "Джабгат ан-Нусра"*. Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ* и любого ее представителя прямо на месте, как главных конкурентов за власть в Сирии. Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской Аль-Каиде"*, бывшего лидера ИГИЛ*, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции", - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
*Запрещенные в России террористические организации
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
Вчера, 17:30Война в Сирии
Лидер ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади
9560014
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииДональд ТрампИгорь КонашенковМинистерство обороны РФСирияРоссияСШАВ мире
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