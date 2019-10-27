Россия призвала США привести прямые доказательства ликвидации аль-Багдади

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

"Вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом "Аль-Каиды"* - террористической группировкой "Джабгат ан-Нусра"*. Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ* и любого ее представителя прямо на месте, как главных конкурентов за власть в Сирии. Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской Аль-Каиде"*, бывшего лидера ИГИЛ*, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции", - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.