Россия призвала США привести прямые доказательства ликвидации аль-Багдади

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минобороны РФ, комментируя операцию США по уничтожению главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, заявило, что американцы должны предоставить прямые доказательства его пребывания на территории, подконтрольной террористам "Джебхат ан-Нусры"*.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
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"Вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом "Аль-Каиды"* - террористической группировкой "Джабгат ан-Нусра"*. Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ* и любого ее представителя прямо на месте, как главных конкурентов за власть в Сирии. Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской Аль-Каиде"*, бывшего лидера ИГИЛ*, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции", - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
*Запрещенные в России террористические организации
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