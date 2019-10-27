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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия достигла границы с Турцией

18:17 27.10.2019 (обновлено: 19:03 27.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской правительственной армии на контрольно-пропускном пункте сирийско-турецкой границы в городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Военнослужащий сирийской правительственной армии на контрольно-пропускном пункте сирийско-турецкой границы в городе Айн-аль-Араб (Кобани)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащий сирийской правительственной армии на контрольно-пропускном пункте сирийско-турецкой границы в городе Айн-аль-Араб (Кобани). Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сирийская армия достигла границы с Турцией после отхода арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) согласно договоренностям, передает гостелевидение Сирии.
"Армия достигла границы к северо-востоку от (города. — Прим. ред.) Рас эль-Айн после того, как вошла в десятки деревень и населенных пунктов", — передает телеканал Ikhbariya.
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Ранее SDF заявили об окончательном уходе бойцов от границы, их заменяют сирийские пограничники. Отряды SDF разместятся на новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы, чтобы избежать кровопролития. Гостелеканалы Сирии Syria TV и Ikhbariya подтвердили отвод бойцов SDF и тяжелого вооружения на 32 километра от границы Сирии с Турцией.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.
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