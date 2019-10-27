Сирийская армия достигла границы с Турцией

Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.