МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сирийская армия достигла границы с Турцией после отхода арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) согласно договоренностям, передает гостелевидение Сирии.
"Армия достигла границы к северо-востоку от (города. — Прим. ред.) Рас эль-Айн после того, как вошла в десятки деревень и населенных пунктов", — передает телеканал Ikhbariya.
Ранее SDF заявили об окончательном уходе бойцов от границы, их заменяют сирийские пограничники. Отряды SDF разместятся на новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы, чтобы избежать кровопролития. Гостелеканалы Сирии Syria TV и Ikhbariya подтвердили отвод бойцов SDF и тяжелого вооружения на 32 километра от границы Сирии с Турцией.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии