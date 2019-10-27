В Госдуме прокомментировали планы США выйти из Договора по открытому небу

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выходом из Договора по открытому небу пытается ограничить другим странам возможность для пролета над своей территорией, вероятнее всего, это в большей степени касается Китая, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. По данным газеты, окончательное решение пока не принято. Тем не менее, по ее данным, противники договора в администрации считают, что он предоставляет России возможности собирать разведывательную информацию в США. Белый дом отказался от комментариев.

"Думаю, что Дональд Трамп просто пытается таким образом ограничить пролет над своей территорией. Они и так имеют возможность проводить разведку над теми странами, над которыми им необходимо. Давайте говорить честно, космическая группировка американских спутников гораздо больше, чем наша. Весь мир пользуется GPS-навигаторами. И, в принципе, просматривается вся планета с американскими спутниками. Американцам смысла нет вообще позволять другим странам (летать - ред.) над своей территорией", - сказал Шерин.

Депутат пояснил, что договор по открытому небу предоставлял равные возможности членам этого соглашения на пролет определенного количества часов над территорией другого государства. Поэтому этот договор позволял и американским самолетам летать над территорией РФ беспрепятственно для того, чтобы в реальном времени убеждаться, что Россия не готовит каких-то враждебных действий, испытаний или маневров, противоречащих взятым обязательствам.

Также он отметил, что в настоящее время в мире появляются новые державы - Китай, Япония и Индия.

"Я думаю, что когда американцы выходят из таких договоров, тут не надо видеть только российский след... Есть Китай, Индия. Я думаю, все, что сейчас делает Трамп - и экономические соревнования, и военные все его пересмотры, - это Китай, на самом деле", - сказал депутат.