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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали планы США выйти из Договора по открытому небу

18:10 27.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выходом из Договора по открытому небу пытается ограничить другим странам возможность для пролета над своей территорией, вероятнее всего, это в большей степени касается Китая, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. По данным газеты, окончательное решение пока не принято. Тем не менее, по ее данным, противники договора в администрации считают, что он предоставляет России возможности собирать разведывательную информацию в США. Белый дом отказался от комментариев.
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"Думаю, что Дональд Трамп просто пытается таким образом ограничить пролет над своей территорией. Они и так имеют возможность проводить разведку над теми странами, над которыми им необходимо. Давайте говорить честно, космическая группировка американских спутников гораздо больше, чем наша. Весь мир пользуется GPS-навигаторами. И, в принципе, просматривается вся планета с американскими спутниками. Американцам смысла нет вообще позволять другим странам (летать - ред.) над своей территорией", - сказал Шерин.
Депутат пояснил, что договор по открытому небу предоставлял равные возможности членам этого соглашения на пролет определенного количества часов над территорией другого государства. Поэтому этот договор позволял и американским самолетам летать над территорией РФ беспрепятственно для того, чтобы в реальном времени убеждаться, что Россия не готовит каких-то враждебных действий, испытаний или маневров, противоречащих взятым обязательствам.
Также он отметил, что в настоящее время в мире появляются новые державы - Китай, Япония и Индия.
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"Я думаю, что когда американцы выходят из таких договоров, тут не надо видеть только российский след... Есть Китай, Индия. Я думаю, все, что сейчас делает Трамп - и экономические соревнования, и военные все его пересмотры, - это Китай, на самом деле", - сказал депутат.
"А нам надо заняться сейчас своей экономикой, пока американцы с Китаем будут как с Советским Союзом (заняты соперничеством друг с другом)", - добавил парламентарий.
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Александр ШеринДональд ТрампГосдума РФКитайРоссияСШАВ мире
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