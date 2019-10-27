Российский дипломат прокомментировал возвращение США военных в Сирию

ООН, 27 окт - РИА Новости. США возвращают военных в Сирию, чтобы и дальше продолжать "обворовывать ее народ", считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Как сообщила ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, американские военные начали прибывать в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор из Ирака. По словам источников издания, дополнительное число военных поможет "предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ* или других дестабилизирующих действующих лиц".

Как написал Полянский в своем аккаунте в Twitter , правильным освещением событий было бы, если СМИ сообщили, что американские военные возвращаются "для защиты сирийских нефтяных месторождений от сирийского народа", чтобы "тем временем продолжать его обворовывать".

"Внешняя политика США в этом отношении последовательна на протяжении многих десятилетий!" - добавил он.

Ранее он отметил, что "давно пора подумать о передаче всех незаконно оккупированных территорий сирийским властям".

Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. По его словам, США изучают, как переместить силы в регионе, "чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений".

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил в субботу, что США занимаются "международным государственным бандитизмом", удерживая под контролем нефтяные месторождения на востоке Сирии вместо борьбы с терроризмом. По его словам, снимки космической разведки Минобороны РФ свидетельствует, что США как до, так и после разгрома ИГ* в этом регионе контролировали добычу и вывоз нефти за границу.

Конашенков отметил, что для защиты бензовозов, занимающихся контрабандой нефти в Сирии, США используют своих военных и частные военные компании, а при проблемах привлекают авиацию и спецназ. По его данным, Вашингтон ежемесячно зарабатывает на контрабанде сирийской нефти более 30 миллионов долларов.