Минобороны прокомментировало детали операции США по убийству лидера ИГ*

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нарастание числа участников, якобы принимавших участие в операции по ликвидации лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, порождает вопросы и сомнения в её реальности, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
"Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и тем более в успехе", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России.