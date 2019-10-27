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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны прокомментировало детали операции США по убийству лидера ИГ*

17:57 27.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нарастание числа участников, якобы принимавших участие в операции по ликвидации лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, порождает вопросы и сомнения в её реальности, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
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"Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и тем более в успехе", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиМинистерство обороны РоссииДональд ТрампИгорь КонашенковИракТурцияСирияРоссияСШАВ мире
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