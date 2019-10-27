Минобороны ответило на слова Трампа о "содействии" пролету ВВС США в Сирии

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ*. Он заявил, что Россия открыла воздушное пространство для авиации США над территориями, которые она контролирует в Сирии.