Джонсон назвал ликвидацию аль-Багдади важнейшей вехой в борьбе с ИГ*

ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Британии Борис Джонсон назвал важным этапом борьбы с терроризмом ликвидацию лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ*. Он заявил, что Россия открыла воздушное пространство для авиации США над территориями, которые она контролирует в Сирии.
"Смерть аль-Багдади является важным моментом в нашей борьбе с терроризмом, но война с "Исламским государством"* еще не окончена. Будем сотрудничать с нашими партнерами по коалиции для того, чтобы положить конец кровавой и варварской деятельности ИГ*", - написал Джонсон в Twitter.
* запрещенная в России террористическая организация.
Вчера, 17:30Война в СирииЛидер ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади