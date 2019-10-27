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РИА Новости
Война в Сирии

Джонсон назвал ликвидацию аль-Багдади важнейшей вехой в борьбе с ИГ*

17:49 27.10.2019 (обновлено: 17:58 27.10.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Британии Борис Джонсон назвал важным этапом борьбы с терроризмом ликвидацию лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ*. Он заявил, что Россия открыла воздушное пространство для авиации США над территориями, которые она контролирует в Сирии.
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"Смерть аль-Багдади является важным моментом в нашей борьбе с терроризмом, но война с "Исламским государством"* еще не окончена. Будем сотрудничать с нашими партнерами по коалиции для того, чтобы положить конец кровавой и варварской деятельности ИГ*", - написал Джонсон в Twitter.
* запрещенная в России террористическая организация.
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
Вчера, 17:30Война в Сирии
Лидер ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииСирияРоссияВ мире
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