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РИА Новости
Война в Сирии

В Госдуме прокомментировали слова Трампа о ликвидации главаря ИГ*

17:37 27.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уничтожение главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади подорвет дух боевиков, благодаря чему группировка может уйти в историю, но вместе с тем не исключено появление нового лидера, который создаст не менее опасную группировку, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади и поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в уничтожении главаря ИГ*.
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
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"Ликвидация такой личности окажет воздействие на духовную составляющую и моральную подпитку и поддержку в рядах ИГ*. Вопрос заключается в том, насколько новому лидеру удастся себя обозначить как достойного преемника. И самое главное, чтобы эта информация подтвердилась на самом деле. Потому что мы помним уничтожение Усамы бен Ладана и как это было воспринято, на самом деле представлены соответствующие доказательства. Но на смену его группировке пришла новая, о которой мы сегодня говорим. Поэтому, может быть, ИГ* уйдёт в историю с уходом лидера, а возможно, появится новая группировка с новым лидером, не менее зловещая, не менее разрушительная", - сказал Шерин РИА Новости.
Он отметил, что для США Ближний Восток является очень важным регионом, так как имеет огромные запасы нефти. Поэтому было сделано заявление, в котором Трамп отмечал помощь России и других стран.
"Дональд Трамп сделал правильное заявление, отметив роль и значимость других стран в уничтожении ИГ*, не приписывая только себе заслуги, с одной стороны. С другой стороны, ему не хочется усложнять отношения с арабским миром и с арабскими фундаменталистами. Для того чтобы не накликать беду только на американские войска, он решил ответственность таким образом разделить", - пояснил депутат.
*Запрещенная в России террористическая организация
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
Вчера, 17:30Война в Сирии
Лидер ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииАлександр ШеринДональд ТрампГосдума РФСирияРоссияСШАВ мире
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