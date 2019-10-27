Минобороны не зафиксировало в Сирии ударов с воздуха со стороны США

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минобороны РФ, комментируя информацию об американской операции по уничтожению главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади заявило, что за последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе не зафиксировано.