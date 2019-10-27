Минобороны не зафиксировало в Сирии ударов с воздуха со стороны США

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минобороны РФ, комментируя информацию об американской операции по уничтожению главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади заявило, что за последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе не зафиксировано.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал в тупиковом туннеле пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
"В прошедшую субботу и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или так называемой "международной коалиции" не зафиксировано", - говорится в заявлении официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
* Террористическая организация, запрещенная в России.