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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны РФ: очередная "смерть" лидера ИГ* не влияет на ситуацию в Сирии

17:22 27.10.2019 (обновлено: 17:49 27.10.2019)
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© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Очередная "смерть" главы запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади никакого оперативного значения для обстановки в Сирии или действий оставшихся террористов в Идлибе не имеет, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
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"С момента окончательного разгрома ИГ* сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года очередная "смерть" Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе не имеет", - говорится в сообщении.
Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
Вчера, 17:30Война в Сирии
Лидер ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиСирияРоссияСШАВ мире
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