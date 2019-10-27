Минобороны РФ: очередная "смерть" лидера ИГ* не влияет на ситуацию в Сирии

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Очередная "смерть" главы запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади никакого оперативного значения для обстановки в Сирии или действий оставшихся террористов в Идлибе не имеет, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

"С момента окончательного разгрома ИГ* сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года очередная "смерть" Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе не имеет", - говорится в сообщении.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.