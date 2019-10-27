Трамп заявил об отсутствии большой внешней помощи в ликвидации главаря ИГ*

Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США не получили большой внешней помощи при операции по ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп.

"У нас была отличная разведывательная информация, не было большой помощи", - сказал Трамп, добавив, что США все равно благодарны России и другим странам.

По словам Трампа, США продолжают наблюдать за возможными преемниками аль-Багдади.

Ранее Трамп сообщил, что аль-Багдади был уничтожен на севере Сирии, террорист подорвал пояс смертника во время штурма его дома спецназом. Президент США поблагодарил за помощь при ликвидации аль-Багдади Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также курдских ополченцев.