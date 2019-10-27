Арсенал США при операции по ликвидации аль-Багдади включал собак и робота

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США использовали при операции по ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади собак, также планировали использовать робота, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, одна "прекрасная собака" пострадала в ходе операции, ее эвакуировали. Трамп неоднократно повторил, что собака проделала "отличную работу".

"У нас также был робот на всякий случай", - сказал Трамп. По его словам, робота планировали использовать в туннелях, где пытался скрыться аль-Багдади, но он не понадобился.