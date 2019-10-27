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РИА Новости

Эксперт прокомментировал американский доклад о "захвате" Калининграда НАТО

17:15 27.10.2019 (обновлено: 22:36 27.10.2019)
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© Фото : Pixabay / Georg AdlerКалининград
Калининград
© Фото : Pixabay / Georg Adler
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Доклады, подобные публикации научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера, призваны показывать прибалтам, что их не бросили, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Блохин в беседе с RT пояснил, что подобные материалы выпускают уже на протяжении пяти-шести лет.
"Они как бы сдерживают "растущую" Россию", — отметил он.
Эксперт уверен, что в реальности США не пойдут на военное столкновение с Россией.
"Все эти доклады, сценарии — это попытка даже не то чтобы навязать России гонку вооружений, это именно информационно-психологическое давление", — подытожил Блохин.
Ранее Хукер в своем докладе заявил, что НАТО в случае военного конфликта с Россией следует рассмотреть перспективу захвата Калининградской области. При этом он не назвал причину, которая может спровоцировать столкновение России и Североатлантического альянса в Прибалтике.
Рыбная деревня, Калининград
Вчера, 15:13РИА Новости
В Госдуме оценили план по "захвату" Калининграда силами НАТО
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Россия
ПрибалтикаНАТОСШАКалининградВ мире
Популярные комментарии
Штаты умеют воевать с женщинами и детьми , а с Россией воевать им духу не хватит ! У Наполеона , Гитлера тоже были планы , но все знают чем это закончилось !
27 октября, 17:52
Дядька Митька
2110004
Любая попытка захватить Калининград будет очень дорого стоить США. В плоть до вопроса их существования как страны!
27 октября, 19:42
Алексей Степанов
1420001
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