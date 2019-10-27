Эксперт прокомментировал американский доклад о "захвате" Калининграда НАТО

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Доклады, подобные публикации научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера, призваны показывать прибалтам, что их не бросили, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Блохин в беседе с RT пояснил, что подобные материалы выпускают уже на протяжении пяти-шести лет.

"Они как бы сдерживают "растущую" Россию", — отметил он.

Эксперт уверен, что в реальности США не пойдут на военное столкновение с Россией.

"Все эти доклады, сценарии — это попытка даже не то чтобы навязать России гонку вооружений, это именно информационно-психологическое давление", — подытожил Блохин.